В Екатеринбурге начались мероприятия "Царских дней"

Столица Урала вошла в череду памятных событий, посвященных Царской семье, которая приняла мученическую гибель в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. Царские дни — это молитвенные торжества в память о духовном подвиге святой Царской семьи и одноименный XXV Международный фестиваль православной культуры. Традиционно, мероприятия проходят при поддержке Фонда святой Екатерины.

Центральным событием памятной недели станет Ночное Богослужение у Храма-на-Крови и масштабный крестный ход до Ганиной Ямы. Молитвенное шествие знаменитое по всему миру – ради этой ночи в Екатеринбург приезжают десятки тысяч православных христиан из разных уголков планеты. В этом году литургия и крестный ход пройдут в ночь с четверга на пятницу.

«Десятилетиями мы совершаем памятные богослужения. Первоначально они совершались тайно и первый молебен на месте разрушенного дома Ипатьева был совершен в 1989 году. После распада Советского Союза возникла твердая мысль, чтобы на этом месте построить храм-памятник. Мы в этом храме служим уже 23 года, его посещают сотни тысяч паломников, и он является центром празднования памяти Царской семьи, как и монастырь на Ганиной яме, где были уничтожены останки святых Царственных Страстотерпцев», - говорит протоиерей Максим Миняйло.

Всю неделю в Екатеринбурге будут проходит встречи с писателями, журналистами, историками, научными специалистами, а также музыкальные вечера и концерты с участием композиторов со всей России. В этом году в Екатеринбург с выступлениями приедут потомок Императора Николая I Гавриил Дорошин и правнук старшего повара императорской кухни, убитого вместе с царской семьёй в доме Ипатьева, Петр Мультатули.