В Югре семилетний мальчик упал в тепловой люк

Прокуратура Нижневартовска проводит проверку по факту падения семилетнего мальчика в открытый люк тепловой камеры, сообщили Накануне.RU в надзорном ведомстве.

Инцидент произошел 12 июля 2026 года. Ребенка извлекли из люка и доставили в медицинское учреждение. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана правовая оценка действиям уполномоченных органов и организаций по надлежащему содержанию объектов жилищно-коммунального хозяйства.

По результатам надзорных мероприятий будет принят комплекс мер реагирования. Правоохранительные органы также организовали проверку, ход которой поставлен прокуратурой на контроль.