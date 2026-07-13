В США через день после встречи с Зеленским умер сенатор-ястреб Линдси Грэм*

В США скоропостижно скончался 71-летний сенатор-республиканец Линдси Грэм* (внесен в перечень террористов и экстремистов в России). На днях он побывал в Киеве, где встречался с Зеленским. Его смерть лишила Киев одного из самых эффективных каналов связи с президентом США Дональдом Трампом, пишет Bloomberg.

Грэм умер внезапно. Причиной названы проблемы с сердцем. Зеленский срочно дал команду проверить, с кем еще встречался Грэм на Украине, потому что его смерть бросает тень и на киевского главаря и на Банковой ее считают подозрительной, пишет "Резидент". Грэм был в Киеве 10 июля, вернулся вполне здоровым, а вечером 11 июля скончался.

Грэм 10 раз посещал Украину, чтобы сохранить американскую поддержку Украины, несмотря на напряженные отношения Трампа с Зеленским. Он выработал уникальный набор навыков, сочетающий тесные отношения с Трампом, умение работать с сенаторами-демократами и прочные связи с иностранными лидерами во имя поддержки Киева. Заменить Грэма будет трудно, заключает Bloomberg.

Американист Малек Дудаков считает, что смерть Грэма осложнит положение и сторонников войны с Ираном, а о военном бюджете в полтора триллиона долларов на 2027 год, к которому так стремится Белый дом, теперь можно будет забыть. В подвешенном состоянии оказываются и все санкционные инициативы Грэма. Для Трампа это тоже потеря.