Глава "Атома" получил высшую награду Екатеринбургской епархии

Генеральный директор "Атомстройкомплекса" Валерий Ананьев удостоен высшей награды Екатеринбургской епархии за реконструкцию зала Храма на Крови. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе холдинга.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений вручил главе "Атома" медаль святых Царственных страстотерпцев I степени. Награда присуждена за реконструкцию конференц-зала нижнего придела Храма-памятника на Крови, где проходят культурные, научные и просветительские мероприятия самого высокого уровня с участием представителей власти и ведущих деятелей культуры.

Также наградами епархии отмечены руководители и строители холдинга: главный инженер Павел Кузнецов, директор ЗАО "Отделстрой" Евгений Беляев, директор по персоналу Галина Хабарова, замдиректора по персоналу Лариса Немкина и производитель работ Людмила Бугакина.

Торжественная церемония награждения состоялась непосредственно в обновленном помещении конференц-зала. В рамках мероприятия гостям продемонстрировали фильм о том, как проходил процесс реконструкции этого значимого для города пространства.

За несколько месяцев строители выполнили гидроизоляцию помещения, заменили окна, обновили инженерные коммуникации. В зале создали новый интерьер, заменили мебель и "одежду" сцены; зал оснастили передовой аппаратурой, включая современный проектор, большой экран и профессиональный режиссерский пульт.

"Когда мы строим школы, садики, больницы, мечтаем, чтобы люди, которые будут их посещать, ощущали тепло наших рук. Строить храм – благое дело для людских душ, спасибо за эту возможность. Это лучшее профессиональное напутствие нашему коллективу на всю жизнь", - поблагодарил митрополита Валерий Ананьев.

Строители "Атома" уже давно знакомы с объектом: более 20 лет назад уральский холдинг принимал участие в строительстве храма, выполнив комплекс отделочных работ. "Атом" на протяжении многих лет поддерживает культурно-просветительские проекты Екатеринбургской епархии.

В 2003 году коллектив холдинга также реконструировал Спасо-Преображенский собор в Невьянске. В сжатые сроки строители выполнили внешнюю и внутреннюю отделку здания, кропотливо восстановили старинную лепнину и отстроили разрушенную колокольню, вернув храму его исторический силуэт. А прошлой зимой в рамках благотворительности специалисты холдинга восстановили внутреннюю отделку купола Невьянского собора.