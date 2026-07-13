13 Июля 2026
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Фото: пресс-служба строительного холдинга Атом

Глава "Атома" получил высшую награду Екатеринбургской епархии

Генеральный директор "Атомстройкомплекса" Валерий Ананьев удостоен высшей награды Екатеринбургской епархии за реконструкцию зала Храма на Крови. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе холдинга.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений вручил главе "Атома" медаль святых Царственных страстотерпцев I степени. Награда присуждена за реконструкцию конференц-зала нижнего придела Храма-памятника на Крови, где проходят культурные, научные и просветительские мероприятия самого высокого уровня с участием представителей власти и ведущих деятелей культуры.

Также наградами епархии отмечены руководители и строители холдинга: главный инженер Павел Кузнецов, директор ЗАО "Отделстрой" Евгений Беляев, директор по персоналу Галина Хабарова, замдиректора по персоналу Лариса Немкина и производитель работ Людмила Бугакина.

Конференц-зал Храма-памятника на Крови(2026)|Фото: пресс-служба строительного холдинга Атом

Торжественная церемония награждения состоялась непосредственно в обновленном помещении конференц-зала. В рамках мероприятия гостям продемонстрировали фильм о том, как проходил процесс реконструкции этого значимого для города пространства.

За несколько месяцев строители выполнили гидроизоляцию помещения, заменили окна, обновили инженерные коммуникации. В зале создали новый интерьер, заменили мебель и "одежду" сцены; зал оснастили передовой аппаратурой, включая современный проектор, большой экран и профессиональный режиссерский пульт.

"Когда мы строим школы, садики, больницы, мечтаем, чтобы люди, которые будут их посещать, ощущали тепло наших рук. Строить храм – благое дело для людских душ, спасибо за эту возможность. Это лучшее профессиональное напутствие нашему коллективу на всю жизнь", - поблагодарил митрополита Валерий Ананьев.

Митрополит Евгений и Валерий Ананьев(2026)|Фото: пресс-служба строительного холдинга Атом

Строители "Атома" уже давно знакомы с объектом: более 20 лет назад уральский холдинг принимал участие в строительстве храма, выполнив комплекс отделочных работ. "Атом" на протяжении многих лет поддерживает культурно-просветительские проекты Екатеринбургской епархии.

В 2003 году коллектив холдинга также реконструировал Спасо-Преображенский собор в Невьянске. В сжатые сроки строители выполнили внешнюю и внутреннюю отделку здания, кропотливо восстановили старинную лепнину и отстроили разрушенную колокольню, вернув храму его исторический силуэт. А прошлой зимой в рамках благотворительности специалисты холдинга восстановили внутреннюю отделку купола Невьянского собора.

Теги: епархия, награда, митрополит, Атом


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