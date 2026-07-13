В РЖД объяснили приостановку продажи билетов на поезда в южном направлении

РЖД временно приостановили продажу билетов на некоторые поезда, следующие в южном направлении с 30 сентября. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на представителей компании.

Данная мера связана с проведением ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре в октябре, а также с необходимостью корректировки маршрутов и графиков движения.

Изменения коснутся в том числе и некоторых поездов, следующих на станции курортов Черноморского побережья и Кавминвод. Продажа билетов возобновится в течение недели после утверждения обновленного графика.

В июне РЖД также временно приостанавливали продажу билетов на некоторые поезда с юга России.