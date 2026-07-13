Зеленский предложил Раде продлить военное положение и мобилизацию

Владимир Зеленский внес в Верховную раду проекты законов, которые продлевают действие военного положения и мобилизации в стране. Согласно документам на сайте парламента, эти режимы будут действовать еще три месяца, начиная со 2 августа. Сначала профильный комитет изучит инициативы президента, а затем депутаты проголосуют за них на общем заседании.

Власти ввели военное положение и всеобщую мобилизацию еще 24 февраля 2022 года, и теперь парламент продлит их уже в двадцатый раз. Из-за этих ограничений Украина не проводит парламентские, президентские или местные выборы. При этом официальный срок полномочий самого Зеленского закончился 20 мая 2024 года, но из-за особого режима он продолжает возглавлять государство.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что у Украины и Европы осталось всего два месяца для начала мирных переговоров с Москвой, так как после сентябрьских выборов в Госдуму Владимир Путин может объявить новую мобилизацию.