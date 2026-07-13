В Армавире вынесли приговор по делу об убийстве ветерана спецоперации

Краснодарский краевой суд огласил решение по делу жителя Армавира Альберта Пилосяна. Судья отправил мужчину в колонию строгого режима на 19 лет за расправу над участником специальной военной операции. Трагедия случилась 14 июля 2024 года около местного караоке-бара. Все началось с того, что прохожий подошел к девушкам из компании Пилосяна и попросил у них сигарету. Это спровоцировало ссору, в которую вмешался осужденный. Он подошел к мужчине со спины и дважды ударил его ножом в живот. Врачи пытались спасти пострадавшего, но он умер в больнице от полученных ран.

Следователи выяснили, что погибший с 2022 по 2024 год выполнял боевые задачи на фронте. Во время процесса Пилосян признал свою вину лишь частично. Помимо длительного срока в тюрьме, суд ограничил его свободу еще на один год после выхода из колонии. Также инстанция обязала преступника выплатить родителям убитого по 10 миллионов рублей каждому за причиненные страдания. Пока приговор не вступил в силу, поэтому стороны могут подать апелляцию.

Ранее суд Свердловской области отправил 34-летнего Магомедрасула Алидарова в колонию строгого режима на 15 лет за жестокое нападение на супружескую пару.