Санаторий "Обуховский" приостановил заселение из-за наводнения

Из-за подтопления территории санатория "Обуховский" временно приостановлено заселение гостей. Об этом сообщает администрация учреждения.

"В связи с беспрецедентным подъемом уровня реки Пышма и грунтовых вод мы вынуждены приостановить прием и размещение гостей в санатории на период до 15 июля включительно", - говорится в сообщении.

Вопрос о неотбытой части отдыха и оплаченной брони будет решаться с каждым гостем индивидуально, как только будет возобновлено электроснабжение и заработают все программы. Посетителям санатория предложат вернуть деньги за предоплаченные услуги или перенести время отдыха. Сейчас же представители санатория просят всех отнестись с пониманием и проявить терпение.

Гостей, прибывающих 16 июля, дополнительно уведомят о ситуации с разливом реки и погодными условиями, исходя из которых станет ясно, состоится ли их заезд.

"Мы делаем все возможное для скорейшего восстановления работоспособности нашего замечательного санатория, но природа и стихия сегодня диктует свои правила, и мы принимаем их с уважением. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Все Ваши вопросы обязательно будут разрешены и отвечены!" - заявил директор ГАУЗ СО "ОСЦМР "Санаторий "Обуховский" Иван Клементьев.

Напомним, что из-за паводка постояльцы санатория были вынуждены прервать свой отдых и покинуть зону затопления. Судя по опубликованным в сети видео, гостей прямо с крыльца вывозили на ковше трактора. Уровень воды поднялся до сидений скамеек.