В Самаре задержали с поличным подозреваемых в хищении топлива с автобойлеров

В Самаре задержали двух водителей, подозреваемых в хищении бензина и дизельного топлива с автобойлеров, сообщили в ГУ МВД региона.

По данным ведомства, ущерб для предприятия топливно-энергетического комплекса составил более 1,2 млн рублей.

23 июня полицейские на базе, расположенной на ул. Грозненской, задержали двух мужчин – 40-летнего и 43-летнего водителей автобойлеров. Они сливали в пластиковые емкости объемом более 250 литров бензин АИ-92, АИ-95, дизельное топливо.

Похищенные нефтепродукты они хранили на складе. Там полицейские обнаружили и изъяли более 100 литров топлива, пустые емкости и черновые записи со списками покупателей.

Возбуждены уголовные дела о краже в особо крупном размере. Задержанные частично признали вину. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.