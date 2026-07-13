В Югре действуют восемь лесных пожаров

В Югре действуют восемь лесных пожаров, охвативших в сумме более 3,9 тысячи гектаров. Пять возгораний удалось локализовать на площади свыше 2,4 тысячи гектаров. В борьбе с огнем задействованы 274 сотрудника лесопожарных служб, а также авиационная техника. Угрозы для населенных пунктов и инфраструктурных объектов нет, сообщили Накануне.RU в депнедра.

В Нижневартовском районе, где ситуация остается наиболее сложной, введен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня и действует запрет на посещение лесов.

С начала пожароопасного сезона в Югре зарегистрировано 311 лесных пожаров, огонь прошёл по территории общей площадью 28,3 тысячи гектаров.