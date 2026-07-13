13 Июля 2026
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Происшествия Свердловская область
Фото: В.Н. Горелых

"Армянский коньяк" и другие: силовики изъяли партию контрафакта в гаражах под Екатеринбургом

Под Екатеринбургом МВД изъяло партию контрафакта. Ее нашли в гаражных массивах Первоуральска, что в 40 км от столицы Среднего Урала.

Как рассказал Накануне.RU руководитель пресс-службы регионального Главка МВД Валерий Горелых, работали сотрудники полиции из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупционным проявлениям ГУ МВД по Свердловской области. В результате была выявлена и пресечена деятельность группы, подозреваемой в незаконном обороте немаркированной алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции на общую сумму порядка 2 млн рублей.

В поле зрения сыщиков попал гаражный бокс по улице Папанинцев и автомобиль марки BAW под управлением 40-летнего местного жителя, а также двое его подельников 1980 и 1988 годов рождения. Силовики "хлопнули" бригаду в момент погрузки суррогата в фургон.

Изъятие партии контрафакта в гаражных массивах Первоуральска(2026)|Фото: В.Н. Горелых

"Среди конфискованного партия разных наименований водки сомнительного происхождения Neft, "Родник Сибири", "С серебром", Finsky Ice, "Армянский коньяк", "Старый Кенингсберг" и другие сорта контрафакта. Всего в этой точке и еще в двух стражи правопорядка обнаружили 8 тысяч 700 пачек сигарет "Космос", "Столичные", Marble, 3 тысячи 988 емкостей, более известных в народе как "фунфырики", 13 десятилитровых канистр с "паленкой", 1 тысячу 743 поллитровок. Другие злачные места располагались в гаражном кооперативе №16 и на улице Береговой", - отметил полковник Горелых.

По его данным, фигуранты подпольного бизнеса до судебного разбирательства будут находиться на подписке о невыезде.

Изъятие партии контрафакта в гаражных массивах Первоуральска(2026)|Фото: В.Н. Горелых

"Следственные органы полиции выясняют, как давно работают теневые предприниматели и в какие конкретно торговые точки Среднего Урала реализовывался контрафакт. Расследование продолжается", - добавил Валерий Горелых.

Возбуждено уголовное дело. Фигурантам грозит до 6 лет колонии со штрафом до 1 млн рублей.

Теги: контрафакт, изъятие, МВД, Первоуральск


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