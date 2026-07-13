Житель Нижней Туры зарезал незнакомку и попытался убить ее супруга

34-летний житель Нижней Туры Магомедрасул Алидаров отправится в колонию за убийство незнакомки и попытку убийства ее супруга. О том, что произошло, сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Доказано, что около 05.00 1 августа прошлого года Алидаров пьяным возвращался домой. В районе одного из домов на ул.Серова он громко закричал что-то нецензурное, из-за чего ему сделала замечание пара, сидевшая на скамейке у дома. Осужденный проявил агрессию, завязался конфликт, в ходе которого он несколько раз ударил кулаком женщину, а после нанес удар ножом. Затем он ранил и ее супруга, после чего скрылся.

Женщина умерла на месте, ее мужа удалось спасти.

В суде Магомедрасул Алидаров свою вину признал частично, отметив, что убил потерпевшую на почве ссоры, а ее супругу на этой же почве причинил вред здоровью.

Суд признал Алидарова виновным по п. "и" ч. 2 ст.105 УК РФ "Убийство из хулиганских побуждений" и ч. 3 ст.30, п.п. "а", "и" ч. 2 ст.105 УК РФ "Покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений".

Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года. Помимо этого, Алидаров обязан выплатить потерпевшему 1,5 млн рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в суде вышестоящей инстанции в установленные законом сроки.