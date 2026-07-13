Бориса Надеждина* задержали в Подмосковье

Политика Бориса Надеждина* везут в отдел полиции в подмосковном Долгопрудном, об этом он сообщил в своем Telegram-канале. О причине задержания Надеждин* не сообщил.

На прошлой неделе стало известно, что Минюст РФ внес Надеждина* в свой реестр иностранных агентов.

В июне Надеждин* заявил о намерении участвовать в выборах депутатов Госдумы в качестве самовыдвиженца, он хотел собирать подписи в Подмосковье. В 2024 году Надеждин* собирал подписи для участия в выборах президента России, но Центризбирком не допустил его до регистрации.

*внесен в реестр иноагентов Минюста РФ