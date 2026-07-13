Песков: Россия не будет доказывать использование пространства Прибалтики украинскими БПЛА

Россия не собирается доказывать использование воздушного пространства стран Прибалтики украинскими дронами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Дело в том, что наши военные, наши специальные службы, они видят, что откуда летит и как летит", - цитирует его РИА Новости.

"Это всем хорошо известно, и здесь никому ничего доказывать мы не собираемся", - подчеркнул Песков.

Он добавил, что Россия четко отслеживает источники угрозы "для приграничных районов и более глубоких территорий".

Ранее в МИД РФ заявили, что страны Балтии предоставляли воздушные коридоры для украинских атак вглубь России. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин сослался на некие "верифицированные данные".

В последнее время в воздушном пространстве Прибалтики неоднократно фиксировались украинские беспилотники. При этом Эстония, Латвия и Литва официально заявляли, что не разрешали Украине использовать свои территории или воздушное пространство для атак на объекты в России.