На Байконур приехал директор NASA Джаред Айзекман

На Байконур, откуда 14 июля стартует 75-я экспедиция на МКС, прибыл директор NASA Джаред Айзекман. Он примет участие в проводах российско-американского экипажа и встретится с гендиректором "Роскосмоса" Дмитрием Бакановым, передает РБК.

Айзекман еще в феврале этого года говорил, что приедет на старт "Союза", тогда он предполагал, что во время поездки "безусловно, много [будет] благоприятных возможностей для хороших разговоров".

В составе основного экипажа "Союза МС-29" командир корабля Петр Дубров, бортинженеры Анна Кикина и Анил Менон.