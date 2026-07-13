Мусоровозы будут заправлять вне очереди

Мусоровозы будут приоритетно заправляться для обеспечения стабильной работы отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами, сообщил глава Минприроды России Александр Козлов. По его словам, предложения о приоритетной заправке мусоровозов в условиях топливного кризиса были поддержаны вице-премьером Александром Новаком.

Сейчас работе с отходами задействовано более 26 тыс. единиц техники, в том числе 17,8 тыс. мусоровозов.

Бесперебойному вывозу мусора должны способствовать лимиты, которые в регионе обеспечивают для спецтехники, а также заправки вне очереди, пишут "Ведомости".

Ранее стало известно, что государственным службам, таким, как медцентры, спасатели и даже чиновники администраций, всё сложнее закупать топливо: приходятся объявлять закупки несостоявшимися или повторно проводить торги.

Это объясняется тем, что поставщикам выгоднее продавать топливо в розницу, чем по фиксированной цене госконтракта. Скорее всего, местные и региональные бюджеты будут вынуждены увеличивать расходы на бензин и расходовать резервы.

Пока отмены закупок не массовые – около десяти за май-июнь, но по сравнению с предыдущими периодами увеличение значительное. Сообщается, что без удовлетворения остаются закупки не только на небольшие суммы, но и контракты на миллионы рублей. В некоторых случаях торги приходится проводить повторно, если заявился только один участник.