13 Июля 2026
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Общество Хабаровский край
Фото: khv27.ru

Мэр Хабаровска сообщил подробности о благоустройстве Амурского и Уссурийского бульваров краевой столицы

В Хабаровске продолжается первый этап реконструкции Амурского и Уссурийского бульваров. Масштабный проект реализуется в соответствии с долгосрочным мастер-планом развития Хабаровска благодаря Единой Президентской субсидии, а также средствам краевого и городского бюджетов.

На Амурском бульваре работы развернулись на 400-метровом отрезке от улицы Ленинградской до улицы Дикопольцева, где общая площадь благоустройства превышает 2,8 гектара. На преображение этого участка выделено более 195 миллионов рублей. К настоящему моменту строители уже завершили демонтажные работы, убрав старое изношенное покрытие и конструкции.

(2026)|Фото: khv27.ru

Проектом предусмотрено полное обновление пешеходных связей и тротуаров с укладкой современной брусчатки и тактильной плитки, установкой долговечных гранитных бордюров и обустройством выделенной велодорожки. Для отдыха горожан здесь появятся новые удобные скамейки, уличные вазоны, парковые качели и перголы. Настоящим центром притяжения у фонтана возле кинотеатра «Дружба» станет новая сцена с навесом для проведения культурно-массовых мероприятий. Кроме того, на бульваре обустроят разнообразные арт-объекты, детские игровые комплексы, спортивные тренажеры, турники, брусья и веревочный парк. Важная часть реновации коснется и проходящей здесь трамвайной линии: пути отсыплют щебнем, на переездах уложат прирельсовый резиновый профиль для безопасности автомобилей, а на остановке «Вокзал» смонтируют современный закрытый павильон вместо старых навесов. Завершит облик участка комплексное озеленение, включающее посадку саженцев клена различных сортов, устройство живой изгороди из пузыреплодника и высадку многолетних флоксов на клумбах.

(2026)|Фото: khv27.ru

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук подчеркнул историческую значимость проекта и жесткие требования к качеству выполняемых работ.

«Амурский и Уссурийский бульвары - это не просто прогулочные зоны, а достопримечательности краевого центра. Благодаря решению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина о выделении Единой Президентской субсидии и при всесторонней поддержке губернатора края Дмитрия Викторовича Демешина мы проводим долгожданное обновление бульваров. Нам удалось уйти от практики косметического ремонта. Сейчас создаем здесь принципиально новую, комфортную, безбарьерную и безопасную среду. Особые требования профильные структуры, контролирующие ход работ, предъявляют к материалам: все они должны быть исключительно долговечными, способными легко выдерживать суровый хабаровский климат с его экстремальными зимними морозами, летней влажностью и высокой солнечной активностью. Мы заинтересованы, чтобы жители получили современное и красивое пространство, которое будет радовать хабаровчан всех возрастов», - отметил Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Параллельно масштабные работы ведутся и на Уссурийском бульваре, где на первом этапе благоустраивают 300-метровый участок между улицами Пушкина и Шеронова. На эти цели в текущем году направлено чуть более 181 миллиона рублей. Проект предусматривает создание функционального пространства с продуманным зонированием. Здесь появятся уютные территории для тихого отдыха со скамейками, зоны для детских игр с горками, канатной дорогой и уличным «оркестром» из ударных инструментов, а также двухполосная велодорожка и скейт-парк для любителей активного образа жизни. Все пешеходные связи реконструируют с учетом стандартов доступности для маломобильных групп населения, уложив качественную брусчатку с тактильной плиткой и гранитными бордюрами.

На реконструированных участках полностью обновится система наружного освещения, а для обеспечения общественной безопасности и контроля порядка всю территорию подключат к городской системе видеонаблюдения «Безопасный город».

Теги: сергей кравчук, мэр хабаровска, благоустройство, субсидии


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