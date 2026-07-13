"РМК Поиск" продолжает работу в зоне паводка в Ирбите

Специалисты аварийно-спасательного подразделения "РМК Поиск" с 11 июля работают в Ирбитском муниципальном округе, где устраняют последствия сильных ливней и паводка.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, мобильная группа из 25 спасателей укомплектована лодками, мотопомпами, БПЛА и обширным перечнем аварийно-спасательного оборудования.

За выходные была организована лодочная переправа в селах Стриганском и Килачевском. Шла работа по расчистке русел рек и подмостовых пространств, обеспечена помощь в ремонте ЛЭП.

Выставлены гидропосты, где осуществляется мониторинг уровня воды. Сотрудники Артемовских энергосетей доставлены на лодках в село Белослутское для аварийных работ на затопленных трансформаторных подстанциях.

Сегодня работы ведутся в населенных пунктах Горки, Стриганское, Килачевское, Речкалово и Зайково. Одной из главных задач стала эвакуация жителей из подтопленных территорий и социально значимых объектов. Специалисты "РМК Поиск" эвакуировали из социально-реабилитационного отделения в селе Речкалова 34 человека с ограниченными возможностями.

Также продолжается эвакуация детского оздоровительного лагеря "Салют" в селе Речкалова. На данный момент вывезен 161 ребенок. Спасатели эвакуировали девять человек, в том числе одного ребенка, из подтопленных территорий села Килачевского, а также 27 человек, среди которых восемь детей, из села Зайково.

"РМК Поиск" продолжает оказывать помощь жителям в зоне ЧС совместно с экстренными службами.