Юрий Бурлачко сообщил о вопросах повестки очередной 85-й сессии ЗСК

Руководитель Кубанского парламента Юрий Бурлачко рассказал о вопросах, которые депутаты рассмотрят в ходе предстоящего 85-го пленарного заседания.

«Завершается формирование перечня законопроектов, готовых к рассмотрению на ближайшей сессии кубанского парламента. Сейчас в повестке дня порядка 20 вопросов, касающихся правоотношений в самых разных отраслях экономики и социальной сферы. В частности, обсудим два проекта постановления об обращении депутатов ЗСК в федеральные органы власти. Первое из них, касающееся льготных кредитов для детских лагерей, планируется направить председателю Правительства РФ Михаилу Владимировичу Мишустину. Второе обращение адресовано министру строительства и ЖКХ Российской Федерации Иреку Энваровичу Файзуллину. Предлагаем скорректировать механизм взимания платы за часть коммунальных ресурсов, потребляемых на общедомовые нужды. Рассмотрим также целесообразность упразднения действующих и создания за счет этого новых судебных участков на территории Краснодарского края. По мнению авторов инициативы, соответствующие изменения в краевой закон позволят снизить нагрузку на мировых судей в наших муниципалитетах", - отметил Юрий Бурлачко.

Также будут рассмотрены вопросы социальной политики.

"Одним из законопроектов предлагается освободить от налогов часть ежемесячных денежных выплат, перечисляемых некоторым категориям работников физкультурно-спортивных организаций. В повестку дня 85-й сессии ЗСК войдут и другие не менее значимые проекты законов и постановлений по вопросам сельского хозяйства, развития муниципалитетов, поддержки граждан и бизнеса. Их общая цель – поддержание устойчивого системного роста экономики Кубани и благосостояния ее жителей», – отметил, анонсируя повестку предстоящей сессии, Юрий Бурлачко.