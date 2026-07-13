В Перми из-за неисправного аккумулятора загорелся электросамокат

В Перми из-за неисправного аккумулятора загорелся электросамокат, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления МЧС.

В Свердловском районе произошло возгорание электросамоката. По прибытии пожарной охраны наблюдались следы закопчения на асфальте и остаточные фрагменты аккумулятора. Погибших и травмированных нет.

МЧС России напоминает, что нельзя допускать перегрев батареи, необходимо использовать только штатные зарядные устройства, не оставлять технику на зарядке без присмотра, при первых признаках неисправности (нагрев, запах гари, деформация корпуса аккумулятора) следует прекратить использование устройства.