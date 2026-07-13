Чернышенко заявил о небывалом интересе к профессии учителя

Престиж педагогической профессии все продолжает расти и расти. В 2025 году конкурс в педвузы достиг 12 человек на бюджетное место, сейчас этот показатель сохраняется. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

По словам же вице-премьера Дмитрия Чернышенко, зафиксирован "небывалый просто интерес - более чем на 30% больше абитуриентов подают заявления именно на педагогические специальности".

"Мне только что показали на экранах, что уже сейчас, за две с половиной недели набора, в этом учебном заведении уже получено более 380 тысяч заявок", - сказал Чернышенко на Всероссийском педагогическом выпускном бале в Московском педагогическом государственном университете (МПГУ).

Общее количество бюджетных мест по педагогическим направлениям в подведомственных педвузах составляет более 37 тысяч бюджетных мест. А один абитуриент может подавать заявления сразу в пять вузов, в каждом - на пять специальностей. Этим и объясняется "небывалый рост", так как количество заявлений многократно больше количества абитуриентов. Разрыв может составлять 10-20 раз.

Учитель информатики Михаил Богданов привел выдержки из письма молодой учительницы английского, недавно получившей диплом МПГУ. Она пишет, что с факультета выпустилось 60 человек, в школе работают только двое. Остальные либо репетиторствуют, либо работают не по специальности. Таков реальный престиж профессии.