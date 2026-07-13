13 Июля 2026
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Фото: Накануне.RU

Транспортная прокуратура организовала проверку из-за задержек рейсов в "Кольцово"

Транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия из-за задержек авиарейсов сразу в трех городах Уральского транспортного региона. Как сообщает пресс-служба ведомства, в Екатеринбурге задержали четыре рейса и по одному в Оренбурге и Сургуте.
  • Рейс № R3 467 авиакомпании "Якутия" по маршруту Екатеринбург- Санкт-Петербург запланирован к вылету 23:55 13 июля 2026 года;
  • Рейс № WZ 2029 авиакомпании "Ред Вингс" по маршруту Екатеринбург-Нижний Новгород запланирован в 14:20 13 июля 2026 года;
  • Рейс № WZ 1073 авиакомпании "Ред Вингс" по маршруту Екатеринбург- Алматы запланирован в 14:50 13 июля 2026 года;
  • Рейс № WZ 2049 авиакомпании "Ред Вингс" по маршруту Екатеринбург-Оренбург запланирован в 22:10 13 июля 2026 года;
  • Рейс № 2050 авиакомпании "Ред Вингс" по маршруту Оренбург- Екатеринбург запланирован к вылету в 00:30 14 июля 2026 года;
  • Рейс № UT 521 авиакомпании "Ютэйр" по маршруту Сургут-Сочи запланирован к вылету в 16:00 13 июля 2026 года.

"Вопрос предоставления авиакомпаниями обязательных услуг пассажирам задержанных рейсов находится на контроле транспортных прокуроров", - говорится в сообщении.

Граждане также могут обратиться к дежурному прокурору Уральской транспортной прокуратуры на электронной платформе или по телефону: 8-922-120-60-50.

Теги: Екатеринбург, Кольцово, Оренбург, Сургут, прокуратура, рейс, задержка


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