МИД: Москва ответит Лондону на расширение списка антироссийских санкций

Москва даст соответствующий ответ на расширение списка антироссийских санкций Лондоном. Об этом сообщили ТАСС в МИД России.

Великобритания ранее ввела санкции в отношении "сотрудников ГРУ," якобы причастных к кибероперациям против Лондона, и военно-аналитического центра "Рыбарь". Британские власти утверждают, что "Рыбарь", включенный в черный список в декабре 2025 года, участвует в действиях по "дестабилизации Украины".

В общей сложности антироссийский санкционный лист расширен на 10 позиций и внес 14 новых имен в список, касающийся вопросов кибербезопасности.