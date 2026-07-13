В Подмосковье лишили свободы мужчину, воровавшего бензин из каршеринговых машин

В Подмосковье мужчину приговорили к двум с половиной годам лишения свободы за кражу бензина из каршеринговых машин и вождение в нетрезвом виде, сообщила пресс-служба прокуратуры региона. Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 158 и ч. 1 ст. 264.1 УК РФ.

По данным обвинения, мужчина дважды крал топливо из бензобаков прокатных автомобилей – всего 98 литров. Топливом он заправил личную машину. И произошло это год назад.

Суд установил, что ущерб арендодателей составил более 5 тыс. руб.

Также мужчина, уже привлекавшийся за нетрезвое вождение, трижды садился за руль в состоянии алкогольного опьянения. В конце концов, в Домодедово его поймали полицейские за нетрезвым вождением.

Один из личных автомобилей подсудимого конфисковали в доход государства.