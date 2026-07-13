Моор подписал постановление о развитии креативных индустрий в Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что в регионе продолжают развивать креативные индустрии, передает корреспондент Накануне.RU.

Моор подписал постановление, дающее новые возможности, которые делают жизнь региона интереснее.



"В Тюменской области сформирован комплекс мер поддержки, создаем инфраструктуру для креативных индустрий. Недавно побывал в новом творческом кластере "809". Он объединил 16 резидентов: музыкантов, IT-специалистов, дизайнеров, архитекторов. Ребята занимаются проектированием городской среды, общественных пространств, архитектурных объектов. В такой креативной атмосфере рождаются и воплощаются в жизнь интересные и инвестиционно-привлекательные проекты. Так, идеи наших инженеров позволяют создавать современное оборудование для бойцов, участвующих в специальной военной операции, а коллекции тюменских модельеров демонстрировались на Петербургском международном экономическом форуме", - написал Моор.

Губернатор подчеркнул, что поддержка креативных индустрий помогает сделать регион еще привлекательнее для молодежи. Моор заявил, что в Тюменской области много талантов, и так было всегда. В первом русском городе за Уралом появились первый в Сибири водопровод, теплоход и телеграф. Он выразил уверенность, что создание условий для креативных индустрий поможет сохранить и преумножить богатое наследие.