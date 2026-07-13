Отупение: 10-20% студентов вузов в мире имеют уровень развития ребенка

Уровень студентов вузов стремительно падает, такие выводы содержатся в исследовании Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), проведенном в 38 странах и охватившем 160 тыс. человек.

Как пишет The Economist, тенденция пугающая. В среднем 8% студентов не умеют читать, то есть не понимают прочитанного. И если в Германии или Франции этот показатель 5%, то в Польше, Израиле и США цифры достигают 15-20%. Аналогичная ситуация наблюдается и в точных науках: около 9% студентов решают задачи на уровне десятилетних детей, а в ряде стран (Италия, Словакия, США) этот показатель перешагивает отметку в 15%. Фактически это ученики начальной школы, пришедшие в вуз.

Причиной является бесконтрольное использование нейросетей и имитация учебы. А вузы вынуждены снижать требования. В итоге уровень студентов только падает.

Для сравнения, в одном классе в Миннеаполисе (США) учитель литературы и английского запретил телефоны и ноутбуки, а задания попросил выполнять вручную, на бумаге. И если в сентябре только 46% учеников были уверены в своем чтении, то через полгода таких стало 95%.

В прошлом году владелец информационного агентства Bloomberg миллиардер Майкл Блумберг призвал отказаться от цифровизации образования, так как дети просто тупеют. В России многие эксперты также говорят о сильном снижении уровня школьников и студентов, которые не понимают элементарных вещей.