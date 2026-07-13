Роспотребнадзор назвал единственный безопасный пляж в Свердловской области

На сезон 2026 года в Свердловской области выдано всего одно заключение о пригодности водного объекта для купания. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Напомним, в июне в ведомстве предупреждали свердловчан об отсутствии безопасных водоемов для купания в регионе. На сегодняшний день выдано одно санитарно-эпидемиологическое заключение для использования пляжа в рекреационных целях.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, речь идет о части Леневского водохранилища, примыкающей к прибрежной зоне. Безопасный пляж расположен на территории санатория-профилактория Леневка (Пригородный район, поселок Леневка).

В ведомстве добавили, что больше заявок от собственников и арендаторов зон рекреаций на получение санитарно-эпидемиологических заключений не поступало.

Ранее сообщалось, что с начала года на водоемах Уральского федерального округа утонули уже больше 100 человек.