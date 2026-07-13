На Крымском мосту скопились очереди из 1600 автомобилей

Утром в понедельник на подъездах к Крымскому мосту со стороны Керчи и Тамани выросли большие пробки. Оперативный канал сообщил, что к 9:30 утра со стороны Тамани в очереди стоят 800 машин. Водители тратят на ожидание досмотра более двух часов. Со стороны Керчи проезда ждут еще 850 автомобилей, и там время ожидания также превышает два часа. Всего с обеих сторон переправы собралось более 1600 транспортных средств, пишет РГ.

Такой затор возник из-за того, что мост не работал 11 часов. Службы закрыли объект в воскресенье в 21:51 и открыли движение только в понедельник в 9:06. За это время на берегах скопилось огромное количество транспорта, что привело к нагрузке на пункты проверки.

Специалисты просят водителей заранее планировать поездки и учитывать время на обязательный досмотр. Сейчас сотрудники оперативных служб проверяют автомобили в ручном режиме, стараясь ускорить поток машин. Тем, кто собирается в дорогу, рекомендуют брать с собой запас воды и следить за официальными сообщениями о работе переправы.