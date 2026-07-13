13 Июля 2026
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Фото: Накануне.RU

ВС РФ нанесли удар по черноморским портам Украины

Российская армия ночью атаковала портовые объекты в Одесской области, сообщило Минобороны.

В порту Черноморск (бывший Ильичевск) поражена портовая инфраструктура, используемая для разгрузки и хранения грузов военного назначения, резервуары с ГСМ, склад с боеприпасами и другие объекты. Применялись высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования и ударные дроны.

Как пишет блогер Юрий Подоляка, ранее такого не было. Иностранные суда в украинских портах периодически получали повреждения, но только вследствие ударов по самим портам.

"Сейчас же мы видим целенаправленные удары именно по торговым судам, обслуживающим режим Зеленского. Очевидно, что это также принятый нами вызов со стороны Киева. Очень правильный ответ, кстати. И единственно действенный. И здесь главное, чтобы эти акции не были разовыми. Реактивными "Геранями" должна быть полностью вынесена логистика Украины в черноморских и дунайских портах", - написал Подоляка.

Канал "Легитимный" отмечает, что Киев не просто так предупредил о возможных ударах ВС РФ по объектам в 100-километровой зоне от линии фронта. Российские военные уже прощупывают почву, ежедневно поднимая авиацию и приближая ее к одесскому побережью. Есть вероятность, что в обозримом будущем туда полетят фугасные и корректируемые авиабомбы. Первыми целями будут порты, что нанесет большой ущерб правящему режиму.

Теги: порт, ВС РФ


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