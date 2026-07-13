В Тюменском округе строят одну из крупнейших насосных станций региона

В Тюменском округе строят одну из крупнейших насосных станций региона, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Глубина станции 13 метров (практически пятиэтажный дом).

Новую канализационную насосную станцию в районе села Ембаево по концессионному соглашению возводят специалисты "Росводоканал Тюмень". Она станет третьей по мощности в регионе.

"В сутки данная стация сможет перекачивать на очистку свыше 50 тысяч кубометров стоков. Этого объема хватило бы на два таких города как Тобольск. После запуска она будет собирать стоки с большого района существующей и перспективной застройки – от ул. Беляева в Тюмени до Каскары и перекачивать их под Турой на очистные сооружения", - рассказал директор департамента ЖКХ Тюменской области Семен Тегенцев.

На объекте: проложены три крупных коллектора диаметром до 800 мм, установлены пять энергоэффективных насосов для перекачки стоков по напорному коллектору протяженностью 19 километров до очистных сооружений, монтируется уникальная система вентиляции и очистки воздуха

Запуск станции планируют до конца 2026 года. Она сможет разгрузить другие насосные станции в заречной части города, которая сейчас активно застраивается.