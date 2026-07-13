Отношения России и Азербайджана полностью нормализованы - Алиев

Отношения России и Азербайджана полностью нормализовались, проблемы остались позади, считает президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Были сложности. Да, мы все о них знаем, но важно, что этот этап уже остался позади. Я бы сказал, что отношения полностью нормализованы", - цитирует Алиева "Интерфакс". Глава государства добавил, что "Азербайджан ценит отношения с Россией".

"Они (отношения между странами – прим. ред.) охватывают как традиционные сферы взаимодействия, так и новые направления, которые возникают сегодня. Конечно, очень важную роль играют транспортная составляющая, торговля и гуманитарное сотрудничество", - заявил Алиев.