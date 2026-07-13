Минпросвещения обвинило "бежевых мам" в торможении развития детей

"Бежевые мамы" могут оказать своим детям медвежью услугу и затормозить их развитие, так как отказываются от ярких цветов. Об этом говорится в письме Минпросвещения.

Ведомство отмечает, что младенцы начинают различать цвета примерно с 20 дня своей жизни, а мышление формируются параллельно с речью и когнитивными процессами. И у детей, которые знакомились с объектами по черно-белым изображениям, часто создается искаженное представление о реальных оттенках. Поэтому важно точно передавать цвета.

Из сообщения не совсем понятно, в чем именно власти упрекают мам, которые сознательно отказываются от неестественно ярких цветов, ведь ребенка окружает реальный мир, а не "обучающие материалы", которые используются лишь иногда. К тому же сначала речь идет об отказе от ярких цветов, а потом - о черно-белых изображениях, что далеко не одно и то же.

К слову, советские учебники и мультфильмы отличались именно спокойной цветовой гаммой, что резко отличает их от современных, когда доминируют перенасыщенные искусственные цвета, снижающие концентрацию внимания. В ведомстве признают, что чрезмерная стимуляция яркими цветами противоречит принципам сенсорного воспитания, где цвет должен структурировать мир, а не вызывать "визуальный удар".