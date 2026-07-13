ЦБ выпустит 2-рублевые монеты с портретом Кадырова

Центральный банк России выпустит в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля с портретом первого президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова – "к 75-летию со дня его рождения". Монета выйдет тиражом 3 тыс. штук в серии "Выдающиеся личности России".

Масса монеты 15,55 г, проба сплава – 925.

"На оборотной стороне монеты расположены рельефные изображения портрета Ахмата Кадырова и города Грозного на фоне выполненного в технике лазерного матирования изображения Кавказских гор", - сообщили в пресс-службе Центрального банка.