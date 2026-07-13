Постояльцев санатория "Обуховский" расселяют из-за наводнения

Территория санатория "Обуховский" в Камышловском районе (Свердловская область) оказалась подтоплена из-за паводка. В связи с этим, постояльцы вынуждены прервать свой отдых и покинуть зону отдыха.

"На данный момент санаторий обесточен, отключены все подстанции. Сегодня утром гостям подали завтрак, к обеду планируется расселение. Все деньги пообещали вернуть", - передает ЕАН слова собственного источника.

Судя по опубликованным в сети видео, гостей санатория прямо с крыльца вывозят на ковше трактора. Уровень воды поднялся до сидений скамеек.

Накануне.RU направило запрос в санаторий для получения комментария.