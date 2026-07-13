Обещанного... Украина получит ракеты Patriot от Германии после 2028 года

Украина получит первые ракеты-перехватчики для ЗРК Patriot по контракту с Германией в лучшем случае в 2028 году. Об этом заявил секретарь комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

Речь идет о заявлении минобороны Украины о подписании контракта с ФРГ на 600 ракет к Patriot. В конце июня Зеленский сообщил, что договорился об этом. Ранее Вашингтон передал Германии лицензию на их производство. Правда, еще нужно одобрение США.

Он сказал, что Германия уже начала производство ракет Patriot по лицензии, которая была получена в 2022 году. Как отмечала газета The New York Times, до сих пор Германия не произвела ни одной ракеты. Начало производства ожидается только в 2027 году. Япония имеет лицензию с 2005 года, но лишь через три года исполнительным японцам удалось начать производство. Сейчас она выпускает лишь по 30 ракет в год. Костенко говорит, что Зеленский может делать любые заявления, но "реальность совсем иная".

"Если мы будем говорить реально, в Германии это производство как раз сейчас открывается, первые поставки выходят далеко за 2028 год", – уверен депутат Рады.

Немецкий военный обозреватель Юлиан Репке заявил накануне, что до выпуска первых ракет в Германии еще год. И они сразу не пойдут на Украину. Масштабы производства тоже не будут массовыми.

По оценкам экспертов, США выпускают в год около 650 ракет к ЗРК Patriot. Украине нужно не меньше.