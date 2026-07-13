Лерчек приехала в суд на заседание по изменению адреса жительства

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) приехала в суд на заседание, где будет решаться вопрос об изменении адреса места жительства в рамках наложенного на нее запрета определенных действий.

Гагаринский суд Москвы также может решить вопрос о возобновлении уголовного дела о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ, пишет РИА Новости. Ранее появились сообщения, что этого добивается прокуратура.

Напомним, заседание о переезде Чекалиной было назначено на 10 июля, но перенесено в связи с ее неявкой в суд. Адвокат блогерши заявил, что она была планово госпитализирована.

Ранее суд по делу Чекалиной приостановили из-за ее онкологического заболевания. В отношении ее бывшего супруга суд продолжился, в итоге Артема Чекалина приговорили к семи годам колонии.

Источник в силовых структурах сообщал, что в НМИЦ онкологии им. Блохина (где проходит лечение Лерчек) не нашли медицинских противопоказаний для явки Чекалиной в суд. Девушка проходит курс химиотерапии, который закончится в середине июля.