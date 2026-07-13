Онищенко: Если у человека в 65 лет есть здоровье, так почему ему не работать?

В России стоит повысить возраст молодежи до 40 лет, поскольку граждане начали стареть медленнее и могут работать и оставаться здоровыми дольше, считает заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По его словам, людей с работоспособностью и высоким уровнем умственной и физической активности нельзя списывать со счетов.

"Если сегодня человек достигает 65-летнего возраста, если у него есть здоровье, так почему ему не работать? Он может и получать пенсию, и работать", - цитирует Онищенко РИА Новости.

"Так почему не продлить этот возраст молодежный? В 40 лет еще семьи создают, а он уже будет стариком, что ли? Поэтому это динамическая величина. Она определяется не чьими-то хотелками, а состоянием здоровья человека, которое мы можем объективно определять", - считает Онищенко.

Ранее против увеличения молодежного возраста с 35 до 40 лет высказалась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она считает, что россиянам надо успевать всё сделать до 35 лет: и карьеру выстроить, и родить по меньшей мере троих детей. "Мне кажется, оптимальное решение — до 35 лет, но чтобы молодые люди понимали, что до 35 лет, а лучше пораньше - пораньше, надо создать семью, надо родить минимум троих детей. Состояться в профессии и потом уже переходить в другую возрастную категорию. Поэтому давайте пока не будем нарушать то, что работает, но дискуссию можно вести", - считает Матвиенко.