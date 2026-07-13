Бывший актив Юревича, "Челябинскоблгаз", вновь выставлен на торги

В Челябинской области вновь выставлен на продажу бывший актив экс-губернатора Михаила Юревича.

Речь идёт о "Челябинскоблгазе". На продажу выставлены 57,6% акций организации, которые ранее принадлежали экс-губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу и его семье. Начальная стоимость госпакета составляет 335 млн руб. Шаг аукциона составляет 5% от суммы (16,75 млн руб.).

Заявки принимают с 10 июля по 5 августа, торги могут пройти уже 10 августа, говорится в карточке на сайте ГИС торги. В 2025 г. схожие торги не состоялись. Известно, что АО "Челябинскоблгаз" зарегистрировано в 1994 г. в Челябинске. Оно управляет недвижимостью и газовой инфраструктурой региона.

Ранее суд в Челябинске удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии активов предприятия "Макфа" и связанных с ним компаний, бенефициарами которых ведомство считает Михаила Юревича и экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова. Оба находятся в международном розыске по обвинению в совершении преступлений коррупционной направленности. Также суд передал государству и Министерству обороны России 63 квартиры Михаила Юревича, его родственников и Вадима Белоусова.