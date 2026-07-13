В Магаданской области погиб сотрудник рудника

Сотрудник одного из рудников в Тенькинском районе Магаданской области погиб при креплении горной выработки, сообщает СУ СК России по региону.

ЧП произошло 12 июля. Еще один работник получил тяжелые травмы. Он был направлен санавиацией в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека".

В мае спасатели обнаружили тела восьми человек, оказавшихся под завалами в Кадыкчанском угольном разрезе в Магаданской области. 30 апреля там произошел сход горной породы.