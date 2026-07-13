В Камызякском районе прошла церемония освящения территории строительство мечети

В ознаменование строительства мечети в Камызяке состоялась торжественная церемония освящения территории, где уже завершена заливка фундамента. В мероприятии приняли участие спикер регионального парламента Игорь Мартынов, муфтий Астраханской области, председатель Регионального духовного управления мусульман Рауф-хазрат Джантасов, депутат Думы Астраханской области Андрей Маркин, глава Камызякского района Михаил Черкасов, имам - мухтасиб местной мусульманской религиозной организации «Махалля Иман (Вера)» в Камызяке Ризек Аубекеров, сотрудники администрации Губернатора Астраханской области и Камызякского района.

В своем приветственном слове Игорь Мартынов отметил, что освящение территории будущей мечети — это момент особой духовной значимости, рождение нового центра веры, надежды и единения.

«Астраханская земля испокон веков славится своим многообразием культур и религий. Здесь, на перекрестке цивилизаций, веками в мире и согласии живут люди разных национальностей и вероисповеданий. И сегодня мы продолжаем великую традицию добрососедства, взаимоуважения и духовного братства. Как православный храм и храмы других религий, мечеть — это место, где человек обретает душевный покой, где укрепляется вера, где учатся милосердию, терпимости и любви к ближнему. Это место, где родители передают детям не только знания о религии, но и вечные ценности добра, справедливости и честности», - отметил спикер регионального парламента.

Муфтий Астраханской области, председатель Регионального духовного управления мусульман Рауф-хазрат Джантасов выразил слова благодарности руководству области и района за оказанную поддержку, выделение земельного участка под строительство мечети и подготовке необходимых разрешительных документов.

На сегодняшний день пятничные намазы и службы проводятся в переоборудованном помещении, расположенном на первом этаже жилого пятиэтажного дома по улице Максима Горького, 73. Так, на пятничные молитвы здесь собирается порядка 100–150 человек, однако помещение не вмещает всех желающих. Планируется, что новая мечеть будет рассчитана на 450 человек. Помимо молитвенного зала, проект предусматривает благоустройство прилегающей территории, что создаст комфортные условия для прихожан.