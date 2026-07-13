В Екатеринбурге прошел III этап Международной лиги по паделу RCC: итоги

В Екатеринбурге завершился III этап Международной лиги по паделу от RCC. Стали известны его результаты.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, общий призовой фонд турнира составил около 8,5 млн рублей. В финале сразились пары действующего чемпиона мира Алекса Чосаса и Хуана Игнасио де Паскуаля против пары Гонсало Альфонсо и Франсиско Хиля. В трех сетах победу одержал аргентинский дуэт Чосаса и де Паскуаля со счетом 3:6, 6:4, 6:2.

В матче за третье место выступали директор международной лиги по паделу RCC Тито Аллеманди в паре с испанцем Аймаром Гоньи против легенды падела Карлоса Даниеля Гутьерреса (трехкратного чемпиона мира) в паре с аргентинцем Максимилиано Санчесом. "Бронзу" турнира взяла пара Аллеманди и Гоньи со счетом 6:2, 6:3.

"Мне очень понравились российские болельщики. Я ожидал, что зрители будут несколько сдержанными, потому что, возможно, падел для них в новинку. Но в Екатеринбурге такого ощущения не было. Люди, наоборот, радовались каждому набранному очку, кричали и подбадривали нас. Это было действительно здорово. Еще меня поразила церемония открытия. Мы никогда ничего подобного не видели, и я считаю, что постановка была невероятной, особенно то, как пели дети. Честно говоря, я очень рад быть здесь, потому что мы становимся свидетелями чего-то совершенно нового в паделе", - заявил финалист III этапа Международной лиги по паделу от RCC, игрок из Испании Франсиско Хиль.

За прошедшие выходные Падел-арену РМК посетило более 4,5 тысяч человек. В фойе арены гости проходили целый квест: по паспорту падел-болельщика им нужно было выполнить разные задания.

В программу входили игры на проверку реакции, разгадывание загадок, езда на велосипеде по городам стран-участников – Аргентине, Испании, Казахстану и России, где пейзажи были цифровыми, а вот велосипед самый настоящий. Пройдя все активности, гости получали призы с символикой лиги, сами кастомизировали футболки и спортивные аксессуары.

Для любителей суперкаров на арене были представлены экспонаты будущего Музея уникальных спортивных автомобилей и высоких технологий, который создает Русская медная компания. Здесь и экстремальный трековый гиперкар Lamborghini Essenza SCV12, и один из самых быстрых авто Duqueine D09. Впервые на арене выставили McLaren Solus GT. Это ультраэксклюзивный трековый гиперкар, выпущенный ограниченным тиражом всего в 25 экземпляров. Машина весит менее 1000 кг, что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 2,5 секунды. Она создана по мотивам видеоигры Gran Turismo.

В 2026 году пройдет еще несколько турниров, а кульминацией первого сезона международной лиги от RCC станет мастер-финал, который состоится в декабре.