Скончался актер Сэм Нил, ставший звездой "Парка Юрского периода"

В Австралии скончался актер Сэм Нил, сыгравший в десятках фильмов и сериалов, ставший мировой звездой благодаря блокбастеру "Парк Юрского периода" Стивена Спилберга. Ему было 78 лет.

О смерти актера сообщила его семья. В заявлении близких говорится, что Нил был окружен родными людьми и ушел с достоинством, хоть его смерть была внезапной и неожиданной. О конкретной причине смерти не сообщается.

После завершения съемок фильма "Мир юрского периода: Доминион" в 2022 году Нил сообщил, что у него диагностирована ангиоиммунобластная Т-клеточная лимфома 3-й стадии, форма рака крови, из-за которой ему потребуется химиотерапия до конца жизни. В апреле 2026 года актер сообщил, что у него наступила ремиссия и рак отступил.

У Нила осталось двое взрослых детей от двух браков.