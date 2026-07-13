В Пышме из-за подтопления призывают привиться от гепатита А

Из-за подтопления территорий населенных пунктов и дорог местного значения, а также повреждения гидротехнических сооружений, жителей Пышминского муниципального округа призывают пройти вакцинацию от гепатита А. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

"В целях предотвращения распространения вируса гепатита А, настоятельно рекомендуем обратиться в Пышминскую центральную районную больницу для прохождения вакцинации против данного заболевания", - говорится в сообщении.

Местных жителей также просят соблюдать все указания и рекомендации волонтеров, сотрудников администрации, МЧС и других участников ликвидации последствий наводнения. Те, кто все еще находится в зоне подтопления, могут обратиться за помощью в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 112, где нужно назвать свои ФИО, адрес и контактные данные.

Тех же, кто уже покинул свои дома, просят не беспокоиться о сохранности вещей, поскольку будет организовано патрулирование этих территорий сотрудниками ОМВД.