13 Июля 2026
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Фото: vk.com/duma_nv

Депутаты Думы Нижневартовска проводят регулярные встречи с семьями участников СВО

Накануне в Нижневартовске прошла встреча депутата, руководителя фракции ВПП «Единая Россия» в Думе города города Владимира Джека с жёнами и родственниками участников СВО.

"Эта встреча стала не просто формальным мероприятием, а настоящим праздником души, где царили тепло и понимание. Мы говорили о самом главном: о поддержке друг друга, о силе семейного духа и о том, как важно чувствовать плечо товарища даже в самые непростые времена", - поделился парламентарий.

(2026)|Фото: vk.com/duma_nv

В рамках встречи за чашкой чая женщины смогли поделиться своими историями, радостями и тревогами в кругу людей, которые без лишних слов понимают, о чем идет речь.

(2026)|Фото: vk.com/duma_nv

"Обсудили вопросы социальной поддержки, льготы для детей участников СВО (включая посещение детских садов) и возможности дополнительного образования. Отдельно остановились на проблемах, с которыми сталкиваются семьи по месту жительства. Также, рассказал о своей депутатской деятельности и попросил содействия в поддержке инициативного проекта- "Дворик на Пермской", который мы с жителями микрорайона планируем реализовать участвуя в городском конкурсе", - сообщил Владимир Джек.

Все озвученные в ходе встречи вопросы и предложения народный избранник взял в работу: уже назначены необходимые встречи с ответственными лицами, чтобы проработать пути решения поднятых проблем.

"Мы искренне гордимся нашими защитниками — и считаем своим долгом окружить их семьи вниманием и заботой. Ведь крепкий, надёжный тыл — это не просто опора, а важная составляющая нашей будущей Победы!", - подчеркнул депутат Думы Нижневартовска.

Теги: дума нижневартовска, владимир джек, участники сво, парламентарий


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