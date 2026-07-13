В Истре ищут женщину, которая может находиться под завалами после атаки БПЛА

Поиски пожилой женщины, которая, предположительно, находится под завалами, идут после атаки БПЛА в подмосковном округе Истра, сообщает Следственный комитет РФ.

По данным ведомства, в поселке Пионерский муниципального округа Истра разрушены пять домов, повреждены пять автомобилей, три человека погибли. Еще троим пострадавшим оказывается медицинская помощь.

В Солнечногорске из-за попадания БПЛА поврежден многоквартирный жилой дом. Помимо этого, ущерб причинен гражданским объектам в Можайском районе.

В СК добавили, что точное количество пострадавших уточняется. Возбуждено уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ) после массированной атаки БПЛА на Московскую область.

Как сообщалось, в течение ночи над регионом был сбит 81 беспилотник. Как уточнил губернатор Андрей Воробьев, БПЛА были уничтожены над Одинцово, Наро-Фоминском, Рузой, Раменским, Можайском, Волоколамском, Чеховым, Озерами, Истрой, Подольском, Ступино, Домодедово, Солнечногорском и Коломной.