ФСБ на Ямале пресекла межрегиональный канал поставки наркотиков

Сотрудники регионального управления ФСБ во взаимодействии с ОМВД России "Губкинское" задокументировали и пресекли незаконный сбыт наркотиков, сообщили Накануне.RU в РУФСБ России по Тюменской области.

По версии следствия, житель Когалыма приобрел около килограмма наркотиков и планировал сбыть их на территории Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. Мужчина намеревался создать разветвленную сеть по распространению синтетических наркотиков, однако не успел довести преступный умысел до конца — его задержали сотрудники РУФСБ.

Существенную помощь в выявлении преступления оказал инспекционно-досмотровый комплекс на Карамовском посту, расположенном на границе двух округов.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Он заключен под стражу, ему грозит наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.