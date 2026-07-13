На Южном Урале семья с ребёнком накопит на квартиру за несколько лет

Назван срок, за который в Челябинской области семья с ребёнком может накопить на квартиру.

По данным на май 2026 г., семье надо на это минимум четыре года. В конце весны этот показатель составлял 3,8 года. По показателю доступности жилья Южный Урал занимает 19 место в рейтинге. При этом средняя стоимость квартиры площадью 60 "квадратов" составляет 5,3 млн руб., пишет "РИА Новости".

Исследование подготовлено по данным Росстата, ЦБ РФ и Сбериндекса. Методика рейтинга подразумевала расчёт минимального количества лет, необходимых семье из двух взрослых (с медианной чистой (без НДФЛ) в регионе заработной платой за 12 месяцев) и одного ребёнка, чтобы накопить на квартиру площадью 60 м² (вторичный рынок).