Говядина стала лидером по росту цен среди продуктов в России

К июлю 2026 года говядина подорожала сильнее всех продуктов в корзине россиян. По данным Росстата, за год цена выросла на 15,58% и достигла 744,9 рубля за килограмм. Это значительно выше темпов роста цен на курицу (7,3%) и свинину (1,9%). Даже водка и яйца дорожали медленнее, чем говядина, пишет "Ъ".

Производители объясняют такой скачок высокими затратами. Выращивание бычка занимает до полутора лет, тогда как курица растет всего 40 дней. За это время фермеры тратят много средств на корма, топливо и зарплаты. В Минсельхозе подтверждают, что производство говядины - самый сложный и долгий процесс в мясной отрасли.

Ситуацию осложняет сокращение поголовья скота. В начале 2026 года количество животных в хозяйствах уменьшилось на 4%. Из-за этого на рынок поступает меньше мяса, и дефицит приходится закрывать импортом. Сейчас доля иностранной говядины достигает 25%, но поставки из-за рубежа не снижают цены, так как мясо дорожает во всем мире.

Несмотря на высокую стоимость, россияне едят говядину чаще, чем жители многих других стран - в среднем 14 кг в год. Чтобы поддержать потребителей, крупные торговые сети стараются сдерживать цены на самые бюджетные позиции. В июне минимальная стоимость недорогой говядины в магазинах составила около 353 рублей за килограмм.

Сообщалось, что за последний год в России заметно подешевели основные овощи: картофель и капуста скинули в цене 30%, а лук и свекла стали доступнее на 22%. Морковь, огурцы и помидоры практически не изменились в стоимости, зато редис подорожал почти в полтора раза - до 342 рублей за килограмм.