Германия профинансирует закупку для ВСУ 50 тыс. ударных дронов

Германия решила выделить значительные средства для усиления наступательных возможностей Украины: 90 млн евро будут направлены на приобретение 50 тыс. ударных дронов.

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Сделка, детали которой ранее не разглашались, представляет собой одну из наиболее масштабных закупок дронов для ВСУ. Как пишет Reuters, контракт предусматривает поставку FPV-дронов модели Shrike. Отличительной особенностью их является способность автономно отслеживать и поражать движущиеся цели даже при потере связи с оператором.

Генеральный директор Auterion, разрабатывающей программное обеспечение для дронов, Лоренц Майер сказал, что часть дронов уже собрана и доставлена на Украину, а оставшиеся партии будут отправлены до конца года. Компания в сотрудничестве с различными производителями и при финансовой поддержке западных стран содействует Киеву в получении в общей сложности 100 тыс. беспилотников до конца года. В этот объем входит и контракт с Пентагоном на поставку 33 тыс. дронов, которые уже были переданы Украине.

Ранее Лондон объявил о намерении предоставить Киеву 150 тыс. дронов в текущем году в рамках более широкого пакета финансовой помощи в размере 752 млн фунтов стерлингов (почти миллиард долларов). Такая заинтересованность западных стран в поставках дронов может быть вызвана тем ущербом, который они, при сравнительно небольших затратах, могут нанести экономике России.