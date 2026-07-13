Германия профинансирует закупку для ВСУ 50 тыс. ударных дронов
Германия решила выделить значительные средства для усиления наступательных возможностей Украины: 90 млн евро будут направлены на приобретение 50 тыс. ударных дронов.
Сделка, детали которой ранее не разглашались, представляет собой одну из наиболее масштабных закупок дронов для ВСУ. Как пишет Reuters, контракт предусматривает поставку FPV-дронов модели Shrike. Отличительной особенностью их является способность автономно отслеживать и поражать движущиеся цели даже при потере связи с оператором.
Генеральный директор Auterion, разрабатывающей программное обеспечение для дронов, Лоренц Майер сказал, что часть дронов уже собрана и доставлена на Украину, а оставшиеся партии будут отправлены до конца года. Компания в сотрудничестве с различными производителями и при финансовой поддержке западных стран содействует Киеву в получении в общей сложности 100 тыс. беспилотников до конца года. В этот объем входит и контракт с Пентагоном на поставку 33 тыс. дронов, которые уже были переданы Украине.
Ранее Лондон объявил о намерении предоставить Киеву 150 тыс. дронов в текущем году в рамках более широкого пакета финансовой помощи в размере 752 млн фунтов стерлингов (почти миллиард долларов). Такая заинтересованность западных стран в поставках дронов может быть вызвана тем ущербом, который они, при сравнительно небольших затратах, могут нанести экономике России.