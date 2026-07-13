С Днем рыбака поздравил астраханцев Игорь Седов

С Днем рыбака поздравил всех астраханцев председатель Думы областного центра Игорь Седов.

"Примите мои искренние поздравления с вашим профессиональным праздником! Рыбалка — это увлечение, которое объединяет астраханцев всех возрастов, и для многих она стала делом всей жизни, поскольку в нашем городе существует множество рыбацких династий", - говорится в поздравлении.

Игорь Седов выразил искреннюю благодарность профессиональным рыболовам, рыбообработчикам, технологам, механикам и сотрудникам рыбоперерабатывающих и смежных предприятий, а также ветеранам рыбного хозяйства за их честный и самоотверженный труд

Он отметил профессионализм сотрудников, преданность делу, значительный вклад в продовольственную безопасность страны и бережное сохранение славных рыбацких традиций.

"Желаю процветания каждой рыбацкой семье и нашему рыбацкому краю! Пусть у вас будут богатые уловы, крепкие снасти и хороший клёв! ", - пожелал председатель Думы города Астрахани.